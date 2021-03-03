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Комитет Сената США рекомендовал утвердить кандидатов на пост замглавы Минфина и торгпреда

По вопросу кандидата на пост министра здравоохранения Хавьера Бисерры голоса законодателей разделились поровну

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Финансовый комитет Сената Конгресса США рекомендовал верхней палате полного состава утвердить кандидатуры Адевале Адейемо и Кэтрин Тай на должности заместителя министра финансов и представителя на торговых переговорах. Трансляция велась в среду на сайте комитета. По вопросу кандидата на пост министра здравоохранения Хавьера Бисерры голоса законодателей разделились поровну - 14 на 14.

Дальнейшее рассмотрение номинации Бисерры будет проходить между руководством республиканцев и демократов в Сенате. Как отмечает агентство Reuters, законодатели могут провести четырехчасовые дебаты.

Республиканцы считают, что кандидат, занимавший ранее должность генпрокурора штата Калифорния, не обладает достаточным опытом, чтобы возглавить ведомство.

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