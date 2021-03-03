Bloomberg: Трамп рассматривает возможность участвовать в выборах 2024 года без Пенса

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Бывший американский лидер Дональд Трамп рассматривает возможность участия в борьбе за пост главы государства в 2024 году, выбрав своим кандидатом в вице-президенты кого-то иного, нежели Майкла Пенса. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg.

По словам его источников, Трамп в беседах с приближенными давал понять, что "серьезно рассматривает возможность еще раз баллотироваться в президенты в 2024 году". По сведениям агентства, советники рекомендуют ему не выбирать в качестве кандидата в вице-президенты Пенса, который занимал указанную должность в его администрации.

Источники уточнили, что Трамп "обсуждал возможные альтернативы Пенсу". В числе вариантов, которые рассматривали советники республиканца, выбор им в качестве кандидата в вице-президенты афроамериканца или женщины. По сведениям агентства, Трамп, в частности, допускает возможность назвать "напарницей" по гонке губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм.

В материале приводятся слова источника, который полагает, что Пенс и сам, вероятно, не пожелает снова быть кандидатом в вице-президенты США.

Советник Трампа Джейсон Миллер сообщил журналистам агентства, что республиканец пока не принял окончательного решения относительно того, будет ли он баллотироваться в президенты в 2024 году.

Трамп 28 февраля во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства.