В Сенат внесли инициативу по ограничению полномочий президента США при применении силы

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Американские сенаторы из обеих партий в среду представили законопроект, ограничивающий полномочия президента США при применении военной силы.

Речь идет об очередной попытке законодателей отменить принятые Конгрессом инициативы после серии терактов в США в сентябре 2001 года. Они позволяют главе государства применять военную силу без согласования с законодателями. До этого аналогичные попытки ряда конгрессменов и сенаторов не получали надлежащей поддержки всего Конгресса.

Авторами новой инициативы стали однопартиец действующего президента Тим Кейн (демократ от штата Вирджиния) и Тодд Янг (республиканец от штата Индиана). Они выступили против действующего законодательства, которое, по их мнению, позволяет уже на протяжении почти двух десятилетий проводить США "бесконечные войны" на Ближнем Востоке.

"Совершенные на прошлой неделе в Сирии авиаудары показывают, что исполнительная власть, независимо от партии, будет продолжать расширять свои военные полномочия", - считает Кейн.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы по объектам проиранских групп. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).