Пентагон сообщил, что граждане США не пострадали при ракетной атаке в Ираке

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Американские военные и гражданские специалисты не пострадали при обстреле иракской военно-воздушной базы Айн-эль-Асад, используемой США. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.

"Нет данных о пострадавших американских военных и гражданских", - сказал он. По его словам, при обстреле погиб один местный сотрудник, работавший по контракту.

Кирби добавил, что пока рано говорить о том, кто может стоять за этой атакой. "Идет расследование", - сказал он.

В среду в районе расположенной в иракской провинции Анбар используемой американскими войсками военно-воздушной базы Айн-эль-Асад упали по меньшей мере десять ракет.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы по объектам проиранских групп. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).