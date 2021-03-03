Исследование: США потратят на исследования AI в военной сфере $5 млрд в 2021 году

НЬЮ-ЙОРК, 3 марта. /ТАСС/. Расходы Пентагона на разработки в сфере искусственного интеллекта в 2021 финансовом году составят около $5 млрд. Об этом говорится в опубликованном в среду исследовании Стэнфордского университета.

В докладе отмечается, что соответствующие статьи бюджета Пентагона засекречены, однако об объеме их финансирования можно судить по запросам средств у Конгресса. "С учетом 305 не являющихся секретными программ в сфере исследований искусственного интеллекта, общий военный бюджет США в данной сфере составляет около $5 млрд в 2021 финансовом году (с октября 2020 года по сентябрь 2021 года)", - говорится в исследовании. Примерно такие же средства были предоставлены Пентагону для разработок в области в прошлом году, но, как отмечают в Стэнфордском университете, по итогам рассмотрения в Конгрессе цифра может значительно измениться.

На гражданские исследования в области искусственного интеллекта в США в 2021 финансовом году через федеральные учреждения планируется выделить около $1,5 млрд, что на полмиллиарда долларов больше, чем в прошлом. Исследование не приводит объемов финансирования исследований AI в других странах, борющихся с США за лидерство в этой сфере.

В среду вышло четвертое с 2017 года исследование Стэнфордского университета по проблемам исследований искусственного интеллекта в мире. Ученые проанализировали основные тенденции в этой сфере, прежде всего, в США, но также и у их основных конкурентов - Китая и ЕС.