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В Верховную раду поступили документы для назначения выборов мэра Харькова

Депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Качура сообщил, что теперь у Верховной рады в соответствии с законом есть 90 дней для назначения выборов

КИЕВ, 3 марта. /ТАСС/. Харьковский городской совет направил в Верховную раду Украины документы, которые необходимы для объявления выборов мэра города, необходимость в которых возникла после смерти градоначальника Геннадия Кернеса. Об этом сообщил в среду депутат от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Харьковская власть предоставила необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра города", - написал он в Telegram.

Теперь у Верховной рады в соответствии с законом, подчеркнул депутат, есть 90 дней для назначения выборов мэра Харькова. Согласно украинскому законодательству о местных выборах, они проводятся в последнее воскресенье марта или октября.

Городская территориальная избирательная комиссия Харькова 4 ноября объявила, что на выборах мэра победу одержал 61-летний действующий градоначальник. В сентябре политик заразился коронавирусом и был доставлен в немецкую клинику "Шарите" в тяжелом состоянии. После этого Кернес на публике не появлялся. Он умер 17 декабря в клинике.

Харьковский городской совет 24 февраля досрочно прекратил полномочия Кернеса. До новых выборов Харьковом будет руководить секретарь городского совета Игорь Терехов.

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