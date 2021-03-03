Пентагон заявил, что сроки пребывания военных в Вашингтоне по-прежнему ограничены 12 марта

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Сроки окончания развертывания военных Национальной гвардии США в Вашингтоне по-прежнему ограничены 12 марта, несмотря на появление данных о возможной запланированной попытке прорыва неустановленных лиц в здание Капитолия. Об этом сообщил в среду журналистам пресс-секретарь оборонного ведомства Джон Кирби.

"Миссия продолжается до текущего установленного срока - до 12 марта", - сказал он. По его данным, никаких запросов на продление миссии пока в Пентагон не поступало.

Ранее стало известно, что полиция Капитолия получила информацию о том, что некая вооруженная группа, возможно, готовит 4 марта попытку прорыва на территорию Конгресса США. Полиция работает с местными и федеральными правоохранительными службами "для противодействия угрозам".

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне 6 января на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.

После этих событий по периметру комплекса были установлены металлические ограждения. Территорию охраняют военнослужащие Национальной гвардии США.