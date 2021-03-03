Байден заявил, что США устанавливают ответственных за обстрел базы в Ираке

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Власти США устанавливают, кто несет ответственность за обстрел используемой американскими военнослужащими базы Айн-эль-Асад в Ираке, и будут предпринимать ответные действия исходя из этого. Об этом заявил в среду журналистам в Белом доме президент США Джо Байден.

Он подтвердил смерть после обстрела от сердечного приступа гражданского сотрудника, работавшего по контракту. "Слава богу, что никто не был убит ракетой", - подчеркнул Байден. "Мы устанавливаем, кто несет ответственность, и мы будем принимать решения исходя из этого", - заявил президент.

В среду в районе расположенной в иракской провинции Анбар военно-воздушной базы Айн-эль-Асад упали по меньшей мере десять ракет.

В начале прошлого года ракетный удар по базе нанес Иран. Это произошло после того, как 3 января 2020 года в районе аэропорта Багдада при атаке американского беспилотника погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани и заместитель командир иракского шиитского ополчения ("Аль-Хашд аш-Шааби") Абу Махди аль-Мухандис.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы по объектам проиранских групп. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).