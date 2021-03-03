Госдеп обеспокоен решением российского суда отклонить жалобы "Радио Свобода" на штрафы

ВАШИНГТОН, 3 марта. /ТАСС/. Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на брифинге в среду заявил об обеспокоенности Вашингтона решением российского суда отклонить жалобы "Радио Свобода" на штрафы за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов.

По его словам, Россия якобы "наращивает репрессивные меры" в отношении свободы слова и средств массовой информации. "Мы обеспокоены сегодняшним отказом отменить штрафы, несправедливо введенные в отношении "Радио Свобода" в соответствии с законом о регистрации иностранных агентов", - добавил представитель дипведомства. Он также рассказал, что США продолжат поддерживать "присутствие независимых международных СМИ в России". Конкретных примеров "репрессий" против представителей СМИ Прайс не привел.

Тверской районный суд Москвы оставил в среду без удовлетворения жалобы "Радио Свобода" на решения по делу об административных правонарушениях за отсутствие маркировки СМИ-иноагентов.

"Радио Свобода" и его проекты были включены в список "СМИ - иностранных агентов" в конце 2017 года. Согласно закону, материалы средств массовой информации, выполняющих функции иноагента, должны распространяться с соответствующей маркировкой. Норма закона призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.