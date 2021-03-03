Белый дом: США настроены на значимый диалог с Россией и КНР по новым военным технологиям

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Новая американская администрация настроена на значимый диалог с Россией и Китаем по современным военным технологиям, влияющим на стратегическую стабильность, а также на сокращение роли ядерного оружия в обеспечении национальной безопасности США. Об этом говорится в "Промежуточных стратегических наставлениях по национальной безопасности", обнародованных в среду Белым домом.

Данный документ распространен от имени президента Джо Байдена. Он предваряет новую редакцию Стратегии национальной безопасности США, которую, как сообщила ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, нынешнее американское правительство планирует подготовить позднее в текущем году.

"Мы сделаем шаги, чтобы сократить роль ядерных вооружений в нашей стратегии национальной безопасности, одновременно гарантируя, что наш потенциал стратегического сдерживания остается безопасным, надежным и эффективным и что наши обязательства по расширенному сдерживанию перед союзниками остаются прочными и заслуживающими доверия. И мы будем вести значимый диалог с Россией и Китаем по новому развитию событий в сфере военных технологий, влияющих на стратегическую стабильность", - отмечается в документе.

Соединенные Штаты проведут оценку численности, структуры и возможностей своих вооруженных сил "перед лицом вызовов", связанных с Россией и Китаем, говорится в документе. "Перед лицом стратегических вызовов со стороны все более уверенно действующего Китая и создающей дестабилизацию России мы проведем оценку необходимой структуры, возможностей и определим численность наших сил", - отмечается в тексте.

США не должны и не будут участвовать в "вечных войнах", которые стоили "тысяч жизней и триллионы долларов", говорится в документе.

"США не должны и не будут участвовать в "вечных войнах", которые стоили тысяч жизней и триллионы долларов. Мы будет работать над тем, чтобы ответственно завершить самую продолжительную войну США в Афганистане, гарантировав, что Афганистан больше не превратится в безопасное убежище для террористов, совершающих атаки против нашей страны", - отмечается в тексте.