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Кризис на Украине

В ДНР заявили, что в результате обстрела со стороны украинских силовиков погиб полицейский

В МВД ДНР уточнили, что сотрудники полиции попали под снайперский огонь, когда проводили эвакуацию детей, обнаруженных между позициями ВСУ и управления Народной милиции республики

ДОНЕЦК, 4 марта. /ТАСС/. Сотрудник МВД Донецкой народной республики (ДНР) был убит снайперским огнем с украинской стороны в районе Ясиноватой. Об этом в среду сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Уточняется, что сотрудники полиции подверглись обстрелу со стороны украинской армии, когда проводили эвакуацию детей, обнаруженных между позициями Вооруженных сил Украины (ВСУ) и управления Народной милиции ДНР. "Был смертельно ранен младший сержант полиции Война В. И. Сотрудники МВД были вынуждены прервать проводимые мероприятия, дети не были эвакуированы", - цитирует сообщение ведомства Донецкое агентство новостей.

В пресс-службе также добавили, что инциденты, связанные с проникновением детей на линию боевого соприкосновения с украинской стороны, ранее происходили неоднократно и пресекались сотрудниками МВД ДНР.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины. Дополнительные меры включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных пунктов соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в случае прямого приказа командования.

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