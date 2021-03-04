В Тегеране заявили, что Саудовская Аравия не должна видеть угрозу в диалоге с Ираном

ТЕГЕРАН, 3 марта. /ТАСС/. Саудовская Аравия не должна рассматривать предложение иранской стороны о начале диалога между государствами региона как угрозу собственной безопасности. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Al Jazeera официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Мы хотим начать реальный региональный диалог, и Саудовская Аравия не должна рассматривать этот запрос как угрозу против нее", - сказал он.

По словам дипломата, "все стороны, включая Эр-Рияд, должны сотрудничать, чтобы положить конец страданиям йеменского народа и войны против него". "Корень проблемы в Йемене - агрессия Саудовской Аравии", - добавил он.

25 сентября 2019 года президент Ирана Хасан Роухани представил проект "Ормузская мирная инициатива" на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. При этом политик призвал все страны Персидского залива поддержать эту инициативу по обеспечению безопасности судоходства в регионе. По его словам, "коалиция будет создана на базе принципов и задач ООН при условии диалога, уважения суверенитета других стран, признания международного законодательства, отказа от агрессии и невмешательства во внутренние дела остальных государств".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и вооруженными формированиями хуситов. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в страну в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией. Продолжающийся более пяти лет конфликт привел к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн.