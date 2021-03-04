Верховный суд Украины принял к рассмотрению иски запрещенных оппозиционных телеканалов

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Верховный суд Украины принял к рассмотрению несколько исков от украинских оппозиционных телеканалов, на которые решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) были наложены санкции, введенные в действие указом президента от 2 февраля. Об этом сообщается в среду на сайте телеканала "112 Украина".

"Производство открыто уже по трем искам компаний "Новости 24 часа" (Newsone), "Лидер-ТВ" и "Новый формат ТВ" (телеканал "112 Украина")", - говорится в сообщении.

Слушание дел назначено на конец марта - начало апреля. "В рамках подготовки дел к слушанию судом по ходатайству истцов затребованы документы от президента Украины и СНБО, которые стали основанием для введения санкций", - отмечено в сообщении телеканала. По просьбе истцов к участию в деле в качестве третьих лиц привлечены представители СНБО, Службы безопасности Украины и Верховной рады. "Таким образом, органы, принимавшие участие в подготовке введения санкций против телеканалов, предстанут перед судом в открытом судебном процессе, где должны будут сообщить о конкретных фактах, послуживших основанием для закрытия телеканалов", - подчеркнуто в сообщении "112 Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях в отношении телеканалов "112 Украина", Newsone, "Зик" и их владельца - депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тараса Козака. Глава государства заявил, что эти ресурсы финансируются из России и ведут информационную войну против Украины. В тот же вечер все три телеканала прекратили эфирное вещание, они транслируются только в YouTube. После введения санкций 100 журналистов закрытых каналов создали новый телеканал - "Первый независимый". Он начал вещание 26 февраля, но уже через час был отключен от спутникового вещания и кабельных сетей.