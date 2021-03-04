Демонстранты в Ливане требуют остановить рост цен после обвала ливанского фунта

БЕЙРУТ, 4 марта. /ТАСС/. Уличные активисты, перекрывшие в среду движение по улицам Бейрута, Триполи, Сайды и других городов Ливана, требуют от властей принятия срочных мер по сдерживанию роста цен после обвала национальной валюты - ливанского фунта. Как передает корр. ТАСС, в центре ливанской столицы проезд закрыт на площади Риада Сольха у правительственного дворца и возле мечети Мухаммеда аль-Амина, где собралось несколько десятков демонстрантов.

Город погружен в темноту из-за перебоев в электроснабжении, поэтому протестующие жгут костры, чтобы согреться и осветить уличное пространство. "Ливанцы не хотят возвращения назад в каменный век, поэтому они выходят на улицу и требуют от властей сделать хоть что-то для улучшения экономической ситуации в стране", - сказал в беседе с корр. ТАСС инженер Набиль Хейралла. По его словам, из-за обесценивания ливанского фунта он получает теперь около 70 долл., т. е. в 10 раз меньше чем год назад. "У меня трое детей, как прокормить семью на такие деньги, если цены выросли на 200%", - вопрошает ливанец.

По свидетельству учительницы Сьюзан Бааклини, многие ливанцы доведены до отчаянного положения. "Люди лишились работы и банковских сбережений, они едва сводят концы с концами, есть семьи, которые не в состоянии оплачивать учебу своих детей", - сказала она.

Реакция президента

Глава республики генерал Мишель Аун выступил с заявлением, в котором назвал "законными и справедливыми протесты населения". Он дал указание полицейским силам "обеспечить безопасность демонстрантов, а также защиту от погромов правительственных учреждений и частных компаний".

Рост цен на продовольствие, бензин и товары первой необходимости вызван рекордным падением обменного курса национальной валюты - до 10 000 ливанских фунтов за 1 доллар. Как указывается в сообщении пресс-службы главы государства, президент Аун потребовал в среду от управляющего Центробанком Ливана Риада Саляма "объяснить общественности, чем вызван обвал национальной денежной единицы". "Глава государства крайне озабочен ситуацией с банковскими сбережениями граждан и считает самым приоритетным вопросом восстановление прав вкладчиков", - подчеркивается в документе.

Аун призвал главу Центробанка передать результаты аудиторской проверки в генпрокуратуру, "чтобы привлечь к судебной ответственности тех, кто замешан в валютных манипуляциях".