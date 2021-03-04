Пенс считает, что штурм Капитолия помешал предметной дискуссии о честности выборов

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Прошедшие 6 января беспорядки в Капитолии помешали американским законодателям провести предметное обсуждение, касающееся честности состоявшихся в ноябре прошлого года президентских выборов. Такое мнение высказал в опубликованной в среду в консервативном издании The Daily Signal статье бывший вице-президент США Майкл Пенс, который в тот день председательствовал на совместном заседании обеих палат Конгресса по утверждению результатов прошедших выборов.

"Трагические события 6 января, наиболее значительными из которых были гибель людей и насилие в Капитолии нашей страны, лишили американский народ возможности предметной дискуссии в Конгрессе о честности выборов в Америке", - отметил Пенс.

Он подверг критике и сами выборы, которые прошли 3 ноября. "После выборов, отмеченных значительными нарушениями при голосовании и многочисленными случаями, когда должностные лица отступали от законов о выборах штатов, я разделяю обеспокоенность миллионов американцев по поводу честности выборов 2020 года", - подчеркнул республиканец в своей первой статье после того, как он покинул пост вице-президента страны.

Он выступил против предлагаемого демократами законопроекта об избирательной реформе, который, как ожидается, контролируемая однопартийцами действующего президента Джо Байдена Палата представителей примет в среду. По мнению Пенса, эта инициатива "расширит возможности для фальсификации выборов". Бывший вице-президент считает, что включенные в законопроект меры "попирают первую поправку [к американской конституции], еще больше подрывают доверие к американским выборам".

"В то время как законодатели во многих штатах начали работу над избирательной реформой, чтобы восстановить доверие общества к выборам в штатах, к сожалению, демократы в Конгрессе решили отбросить эти актуальные проблемы и реформы в сторону и предпринять дерзкую попытку национализировать выборы, вопиющим образом игнорируя Конституцию США", - считает Пенс.

Предложенная демократами инициатива расширяет возможности голосования по почте, обяжет власти штатов принять законы об электронном голосовании и предоставит министерству юстиции больше полномочий по обеспечению соблюдения избирательного права. В 2019 году этот законопроект был одобрен в контролируемой демократами Палате представителей, однако не был принят Сенатом, в котором республиканцы тогда имели большинство. Теперь же однопартийцы действующего президента контролируют обе палаты Конгресса. Белый дом уже поддержал законопроект и сообщил, что глава государства подпишет его после одобрения законодательным органом страны.