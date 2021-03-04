В Пентагоне указали, что США продолжат выполнять все обязательства перед союзниками в Азии

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Американские военные продолжат выполнять все обязательства перед своими союзниками в Азии по обеспечению безопасности в регионе. Об этом в среду заявил журналистам пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжим очень серьезно относиться к выполнению наших обязательств по обеспечению безопасности в регионе", - сказал он, отвечая на вопрос о том, изменятся ли задачи американцев в Азии в свете последних заявлений госсекретаря США Энтони Блинкена относительно Китая и их отношения с американскими союзниками в этом регионе.

Кирби добавил, что Пентагон по-прежнему продолжает обзор относительно необходимости присутствия войск в разных частях мира. "Надеюсь, что мы завершим его летом", - уточнил он.

Ранее в среду Блинкен заявил, что администрация президента США Джо Байдена считает главным геополитическим вызовом для страны в XXI веке отношения с Китаем. По его версии, США "необходимо взаимодействовать с Китаем с позиции силы".