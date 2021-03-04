Британия в одностороннем порядке изменила условия протокола с ЕС по Северной Ирландии

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Правительство Великобритании в одностороннем порядке продлило действие льготного периода, который действует в отношении ряда продуктов, поставляемых в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства, и предусмотрен североирландским протоколом в рамках соглашения о выходе из Европейского союза. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении министра по делам Северной Ирландии Брэндона Льюиса.

"В интересах супермаркетов и их поставщиков текущая схема временного передвижения сельскохозяйственных продуктов в Северную Ирландию будет действовать до 1 октября", - отмечается в сообщении. Изначально соглашение с ЕС предполагало, что льготный период, позволяющий британским поставщикам избегать оформления таможенных фитосанитарных сертификатов для доставки товаров в Ольстер, продлится до 1 апреля.

Правительство Великобритании было вынуждено изменить условия соглашения под давлением со стороны предпринимателей, которые предупреждали о возможном перебое поставок товаров в свете необходимости заполнять таможенные декларации и проходить дополнительные инспекционные проверки, что в перспективе грозило пустыми прилавками магазинов. Согласно торговому соглашению, заключенному в декабре между ЕС и Великобританией, Северная Ирландия, покинувшая Евросоюз в составе Соединенного Королевства, осталась частью таможенной территории ЕС. Этот двойной статус позволил избежать появления границы между Ольстером и Ирландией, состоящей в ЕС, однако потребовал ввести контрольные процедуры для перевозок ряда товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства.

В Евросоюзе принятое британскими властями решение было встречено резкой критикой. Замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович немедленно обвинил Лондон в нарушении условий соглашения о Brexit. На этом фоне в среду вечером заместитель министра по особым поручениям Великобритании Дэвид Фрост, курирующий отношения с Брюсселем после выхода королевства из ЕС, провел переговоры с Шефчовичем.

"Фрост объяснил, что объявленные меры, которым предшествовало официальное уведомление, являются временными техническими действиями, которые главным образом просто продлевают уже действующие нормы, чтобы предоставить супермаркетам больше времени на адаптацию к требованиям протокола", - подчеркивается в заявлении, обнародованном в среду на сайте британского правительства. В нем говорится, что стороны договорились продолжить консультации по этой теме.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года. 1 января 2021 года истек действовавший после осуществления Brexit переходный период, в течение которого на Соединенное Королевство распространялись все европейские нормы.