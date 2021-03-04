WP: конгрессмены отменили заседание 4 марта из-за угрозы атаки на Капитолий

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США отменила заседание, намеченное на 4 марта, после получения предупреждения от правоохранителей о возможной подготовке атаки на Капитолий в этот день. Об этом пишет в среду газета The Washington Post .

Планы о проведении заседания Сената остаются в силе.

Ранее полиция Капитолия сообщила, что получила информацию о том, что некая вооруженная группа, возможно, готовит 4 марта попытку прорыва на территорию Конгресса США.

Сторонники экс-президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне 6 января на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов прошедших 3 ноября президентских выборов, победу на которых одержал демократ Джо Байден. В ходе беспорядков внутри Конгресса полиция застрелила манифестантку. Кроме того, были зафиксированы не связанные между собой смерти еще трех человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. В результате столкновений также погиб сотрудник полиции Капитолия.

После этих событий по периметру комплекса были установлены металлические ограждения. Территорию охраняют военнослужащие Национальной гвардии США.

Опасения относительно 4 марта связаны с тем, что до 1933 года включительно инаугурация президента проходила именно в этот день. На фоне этого ранее высказывались предположения о том, что те, кто не согласен с итогами состоявшихся выборов, вновь могут собраться у здания Конгресса США.