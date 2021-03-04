Блинкен считает, что Иран "движется в неправильном направлении" в вопросе ядерной сделки

Главу американского внешнеполитического ведомства спрашивали, повлияет ли недавний обстрел используемой американскими военными иракской военно-воздушной базы Айн-эль-Асад на стремление США вернуть Иран за стол переговоров, а также готов ли Вашингтон отказаться ради этого от некоторых санкций в отношении Тегерана. "ЕС, который является одной из сторон изначального соглашения, пригласил все остальные стороны - наших европейских партнеров, а также Россию, КНР, Иран и нас - собраться, чтобы начать обсуждать возможное возвращение к ядерной сделке. Мы ответили "да". Иран сказал "нет". Посмотрим, что они будут делать в дальнейшем. Мы ясно дали понять, что дипломатический путь открыт. Теперь черед Ирана решать, согласен ли он", - сказал шеф американской дипломатии.

Тогда журналистка еще раз спросила, рассматривает ли Вашингтон возможность отмены антииранских санкций. "Мы ясно дали понять, что Иран должен вернуться к соблюдению своих обязательств в рамках ядерного соглашения. Если он это сделает, мы сделаем то же самое. И это будет включать <...> некоторое ослабление санкций. Но <...> мы далеки от этого. К сожалению, Иран движется в неправильном направлении", - ответил Блинкен.

Во вторник официальный представитель иранского правительства Али Рабии заявил, что для начала диалога с США Тегеран должен убедиться, что Вашингтон отменит санкции. До этого официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что иранская сторона не считает целесообразным в текущих условиях проводить предложенную Евросоюзом встречу по ядерной сделке с участием США.

Ранее сообщалось, что в среду в районе расположенной в иракской провинции Анбар военно-воздушной базы Айн-эль-Асад упали по меньшей мере десять ракет. Как заявил ранее президент США Джо Байден, Вашингтон устанавливает, кто несет ответственность за обстрел базы, и будет предпринимать ответные действия, исходя из этого. Айн-эль-Асад находится в 110 км к западу от Багдада и является одной из крупнейших военных баз, на которой размещаются военнослужащие США в Ираке. Ранее она неоднократно становилась целью аналогичных атак, в причастности к которым Вашингтон обвиняет действующие в стране проиранские группировки.