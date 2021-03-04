Правозащитники сообщили о гибели более 50 человек на протестах в Мьянме

БАНГКОК, 4 марта. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. человек задержаны после прихода к власти военных в Мьянме. Об этом в четверг сообщила Ассоциация помощи политическим заключенным в Мьянме.

"По состоянию на 3 марта задержано 1 498 человек, - отмечается в отчете. - На данный момент 1 192 задержанных все еще находятся под стражей, включая четырех человек, приговоренных к тюремным срокам". Полученные ассоциацией официальные списки свидетельствуют, что в среду были задержаны 183 человека. "Однако лишь в одном Янгоне арестованы более 400 человек, по всей стране - 800", - добавили в ассоциации.

Согласно подсчетам организации, за сутки в Мьянме погибли 19 людей. Между тем, в ООН сообщили о 38 погибших за аналогичный период. Несмотря на разнящееся данные за сутки, общее число погибших с начала протестов у двух организаций одинаковое. "Более 50 человек были убиты в результате жестких разгонов акций протеста", - подчеркивают активисты.

Что касается пострадавших, то за сутки не менее 94 человек получили различные ранения в результате применения силовиками светошумовых гранат, резиновых и боевых патронов. "В Янгоне, Мандалае, Мьинджане, Мониве, Моламьяйне, Хпаканте велась стрельба боевыми патронами", - отмечается в публикации. "Число раненых, вероятно, намного больше, оно оценивается примерно в 100 человек", - добавили в ассоциации.