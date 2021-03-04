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Протесты сторонников Трампа в США

Politico: задержанного по делу о штурме Капитолия перевели под домашний арест

По данным газеты, такая мера пресечения в отношении Итана Нордина была избрана из-за "слабых доказательств"

ТАСС, 4 марта. Федеральный судья США в среду распорядился перевести под домашний арест члена ультраправой организации Proud Boys, который был ранее задержан по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщила газета Politico.

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По ее данным, такая мера пресечения в отношении 30-летнего Итана Нордина была избрана из-за "слабых доказательств" совершения насильственных действий по отношению к людям или порчи имущества во время беспорядков в Вашингтоне. Ранее он был задержан по обвинению в препятствовании судебному процессу, пособничестве и подстрекательстве к совершению преступления, а также в насильственном проникновении на территорию Капитолия и нарушении общественного порядка.

Отмечается, что до суда Нордин будет находиться в своем доме в Сиэтле (штат Вашингтон) и носить браслет с GPS-датчиком.

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