Politico: задержанного по делу о штурме Капитолия перевели под домашний арест

ТАСС, 4 марта. Федеральный судья США в среду распорядился перевести под домашний арест члена ультраправой организации Proud Boys, который был ранее задержан по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщила газета Politico .

По ее данным, такая мера пресечения в отношении 30-летнего Итана Нордина была избрана из-за "слабых доказательств" совершения насильственных действий по отношению к людям или порчи имущества во время беспорядков в Вашингтоне. Ранее он был задержан по обвинению в препятствовании судебному процессу, пособничестве и подстрекательстве к совершению преступления, а также в насильственном проникновении на территорию Капитолия и нарушении общественного порядка.

Отмечается, что до суда Нордин будет находиться в своем доме в Сиэтле (штат Вашингтон) и носить браслет с GPS-датчиком.