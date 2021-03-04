Неизвестные взломали страницу президента Киргизии в Facebook

БИШКЕК, 4 марта. /ТАСС/. Страница президента Киргизии Садыра Жапарова в социальной сети Facebook была взломана. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении пресс-секретаря главы киргизского государства Галины Байтерек.

"Личная страница президента Садыра Жапарова в социальной сети Facebook была взломана неизвестными. Злоумышленники оставляли комментарии с указанной страницы под различными постами", - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, президент не имеет никакого отношения к "последним комментариям, которые были размещены с его страницы в Facebook.

"Садыр Жапаров с уважением относится ко всем мнениям, высказываемым в обществе, в том числе и критичным, поэтому никогда не позволил бы себе подобные высказывания", - подчеркнула Байтерек.

В соцсети Facebook имеется как минимум три страницы с именем "Садыр Жапаров", о какой из них идет речь в заявлении пресс-секретаря, не уточняется.