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Помпео допустил свое участие в президентской гонке в 2024 году

Бывший госсекретарь подчеркнул, что сильно переживает за Америку и уже очень давно является частью консервативного движения
Майкл Помпео Zach Gibson/Getty Images
Описание
Майкл Помпео
© Zach Gibson/Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Майкл Помпео, возглавлявший Госдепартамент в администрации предыдущего президента США Дональда Трампа, не исключает вероятность того, что будет баллотироваться на высший государственный пост на выборах 2024 года. Об этом он сообщил в среду в эфире телеканала Fox News.

Ведущий поинтересовался у бывшего госсекретаря, готов ли он вступить в президентскую гонку на следующих выборах в случае, если Трамп примет решение не баллотироваться. "Я всегда готов бороться. Я сильно переживаю за Америку", - признался Помпео, отметив, что уже очень давно является частью консервативного движения. "Я и дальше планирую придерживаться тех же взглядов", - указал он.

28 февраля Трамп во время выступления на конференции консервативных кругов США в Орландо (штат Флорида) допустил, что может вновь принять участие в борьбе за пост главы государства. Как уточнило в среду агентство Bloomberg, экс-президент в случае вступления в гонку не планирует привлекать к своей кампании Майкла Пенса, который был вице-президентом в его администрации. При этом советник Трампа Джейсон Миллер сообщил журналистам агентства, что республиканец пока не принял окончательного решения относительно того, будет ли он баллотироваться в президенты в 2024 году.

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)
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