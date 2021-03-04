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Палата представителей США приняла законопроект о реформе избирательной системы

Законопроект обязывает власти штатов предлагать жителям возможность получения бюллетеней по почте и предусматривает досрочное голосование за 15 дней до выборов

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в среду приняла законопроект о реформе некоторых положений американской избирательной системы.

В поддержку инициативы высказались 220 конгрессменов, против проголосовали 210, сообщает пресс-служба нижней палаты.

Как поясняет газета The Hill, законопроект, помимо прочего, обязывает власти штатов предлагать жителям возможность получения бюллетеней по почте, предусматривает досрочное голосование за 15 дней до выборов и выделение дополнительных ресурсов для противостояния внешним угрозам, связанным с выборами. Авторы инициативы также призывают к созданию независимых комиссий для нарезки избирательных округов. Кроме того, день выборов предлагается сделать выходным для федеральных служащих.

Теперь законопроект предстоит рассмотреть Сенату. Перспективы его прохождения в верхней палате, места в которой сейчас распределены поровну между представителями обеих партий, сомнительны, пишет The Hill.

Как в свою очередь уточняет телекомпания СNN, два года назад Палата представителей уже принимала схожий законопроект, однако контролируемый тогда республиканцами Сенат его так и не одобрил.

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