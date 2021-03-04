В Италии местные выборы перенесут из-за пандемии на осень

РИМ, 4 марта. /ТАСС/. Выборы в органы местной власти в южной итальянской области Калабрия (после смерти губернатора) и множестве городов, включая Рим, Милан и Неаполь, будут перенесены с весны на осень. Об этом сообщила в четверг газета La Repubblica.

По данным издания, правительство страны примет соответствующее постановление в ближайшие дни. Причиной переноса является очередной всплеск числа заражений новым коронавирусом. Выборы в Калабрии были намечены на 11 апреля. В мае-июне выборы в местную администрацию должны состояться в более чем 1,2 тыс. городов. До 20 млн итальянцев примут участие в голосовании.

Как указывает газета, выборы переносятся на 10-11 октября. Пандемия уже становилась причиной переноса народного волеизъявления. В частности, референдум по реформе парламента и сокращению числа законодателей, который должен был состояться в марте прошлого года, был проведен в сентябре того же года.

Президент Италии Серджо Маттарелла объяснил отчасти пандемией невозможность проведения досрочных парламентских выборов после последнего кризиса правительства Джузеппе Конте, утратившего поддержку абсолютного большинства. В итоге в феврале было сформировано новое правительство на основе широкой политической коалиции во главе с Марио Драги.