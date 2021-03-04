{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Белоруссии

В ГУВД сообщили о более 600 попыток дестабилизации ситуации в Минске после выборов

Начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб заверил, что милиция "способна обеспечить поддержание правопорядка"

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Более 600 правонарушений, связанных с дестабилизацией обстановки в Минске, зафиксировано сотрудниками милиции в связи с проведением в минувшем году президентской избирательной кампании. Об этом сообщил в четверг начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.

"Всего в период проведения избирательной кампании и постэлекторальный период зарегистрировано более 600 злодеяний, направленных на дестабилизацию обстановки в столице, четверть из которых составили преступления, связанные с сопротивлением сотрудникам органов внутренних дел и иным лицам, охраняющим общественный порядок, насилием либо угрозой применения насилия в отношении милиционеров", - отметил глава минской милиции, слова которого приводит агентство "Минск-Новости".

Начальник ГУВД также уточнил, что "практически пятая часть" от зафиксированных правонарушений - "хулиганство, каждое шестое - преступления, связанные с осквернением сооружений и порчей имущества". В отношении сотрудников и их имущества совершено 293 преступления, добавил Гриб.

По его словам, еще в начале избирательной кампании в интернете развернулась "масштабная деятельность по оказанию информационного воздействия на сотрудников органов внутренних дел и членов их семей: публиковались оскорбления, клеветнические сведения, угрозы". "Однако, несмотря на этот негатив, моральный дух сотрудников остается очень высоким. Мы все сделали свой выбор, отчетливо осознаем, что служим правопорядку, закону и народу, руководствуясь действующим законодательством, конституцией и уставом", - заявил Гриб. Он заверил, что милиция "способна обеспечить поддержание правопорядка". "Мы готовы выполнять поставленные задачи и можем предотвратить любую угрозу", - сказал начальник ГУВД Мингорисполкома.

Теги
БелоруссияКризис в Белоруссии
Политический кризис в Армении
Бывший замглавы Генштаба Армении подал в суд с требованием отменить указ о его отставке
Тирана Хачатряна уволили после публикаций армянских СМИ о высмеивании заявления премьер-министра Никола Пашиняна об эффективности российских ракет "Искандер"
Читать полностью