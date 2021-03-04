В ГУВД сообщили о более 600 попыток дестабилизации ситуации в Минске после выборов

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Более 600 правонарушений, связанных с дестабилизацией обстановки в Минске, зафиксировано сотрудниками милиции в связи с проведением в минувшем году президентской избирательной кампании. Об этом сообщил в четверг начальник ГУВД Мингорисполкома Михаил Гриб.

"Всего в период проведения избирательной кампании и постэлекторальный период зарегистрировано более 600 злодеяний, направленных на дестабилизацию обстановки в столице, четверть из которых составили преступления, связанные с сопротивлением сотрудникам органов внутренних дел и иным лицам, охраняющим общественный порядок, насилием либо угрозой применения насилия в отношении милиционеров", - отметил глава минской милиции, слова которого приводит агентство "Минск-Новости".

Начальник ГУВД также уточнил, что "практически пятая часть" от зафиксированных правонарушений - "хулиганство, каждое шестое - преступления, связанные с осквернением сооружений и порчей имущества". В отношении сотрудников и их имущества совершено 293 преступления, добавил Гриб.

По его словам, еще в начале избирательной кампании в интернете развернулась "масштабная деятельность по оказанию информационного воздействия на сотрудников органов внутренних дел и членов их семей: публиковались оскорбления, клеветнические сведения, угрозы". "Однако, несмотря на этот негатив, моральный дух сотрудников остается очень высоким. Мы все сделали свой выбор, отчетливо осознаем, что служим правопорядку, закону и народу, руководствуясь действующим законодательством, конституцией и уставом", - заявил Гриб. Он заверил, что милиция "способна обеспечить поддержание правопорядка". "Мы готовы выполнять поставленные задачи и можем предотвратить любую угрозу", - сказал начальник ГУВД Мингорисполкома.