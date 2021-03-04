Президент Эстонии выступила за продолжение диалога с Россией

РИГА, 4 марта. /ТАСС/. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступает за диалог с Россией. Об этом она сказала в интервью латвийскому порталу LSM, фрагменты которого были опубликованы в четверг.

"Вовлечение [России в диалог] не означает отказа от своих принципов, - сказала она. - Я за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл. И в этом наша общая задача - работать с этими трудными вопросами".

"Чем больше западные соседи будут говорить с такой Россией, какая она есть, тем больше ее поймут, и нам не следовало бы выступать против этого", - добавила президент.

Кальюлайд отметила, что ЕС и РФ хорошо сотрудничают в области программ обмена студентов, решения проблем Чудского озера, а также по вопросам экологии.

В декабре прошлого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила телеканалу ETV+, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках Всемирного конгресса финно-угорских народов в Тарту 16-18 июня 2021 года. Ранее она выразила "искреннюю надежду" на то, что Путин примет участие в работе конгресса. Она также выразила уверенность в том, что прямые контакты между президентами Эстонии и России необходимы.