Экс-президент Армении Кочарян заявил, что не планирует возглавлять оппозиционное движение

ЕРЕВАН, 4 марта. /ТАСС/. Экс-президент Армении Роберт Кочарян не планирует в ближайшее время возглавлять оппозиционное движение. Об этом он заявил в четверг на пресс-конференции.

"Сегодня оппозиция выработала формат, который нет смысла менять. Ей удалось консолидировать вокруг себя заметную часть нашего общества. Я поддержал этот формат", - сказал Кочарян. Он также отметил, что на данный момент не планирует возглавлять какую-либо партию, но и не исключает этого.

Кочарян отметил, что поддерживает формат оппозиционного движения и Вазгена Манукяна в качестве его лидера.

"Я поддерживаю формат, который создало оппозиционное движение, и не считаю, что его надо пересматривать. Вазген Манукян - человек достойный, и он готов взять на себя миссию на год, если все пойдет по плану оппозиции и он возглавит временное правительство. И это тяжелейшая ноша в данной ситуации", - сказал Кочарян.

Манукян в разные годы был главой кабмина и министром обороны Армении. На фоне политического кризиса в республике, который развивается с ноября прошлого года, оппозиционное "Движение за спасение родины", объединившее более десятка партий, провозгласило Манукяна своим кандидатом в премьеры для формирования временного правительства, на случай если действующий глава кабмина Никол Пашинян уйдет в отставку.

В среду СК Армении возбудил уголовное дело в отношении Манукяна по статье уголовного кодекса о призывах к захвату власти и насильственному изменению конституционного строя. Ему может грозить до трех лет тюрьмы. Сам политик отметил, что считает возбуждение дела политически мотивированным.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха

Кочарян также заявил, что обстоятельства исхода боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха должно устанавливать следствие.

"У меня очень серьезные сомнения. <...> Какая за этим мотивация, должны расследовать следственные органы. У нас есть обоснованные предположения, что здесь что-то произошло не так", - сказал Кочарян. Он добавил, что многими военными экспертами армянская армия в последние годы считалась одной из лучших на Южном Кавказе.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, там начались активные боевые действия. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы. В Армении после подписания заявления начались протесты с призывами к отставке Пашиняна. Оппозиция возложила на него ответственность за условия, на которых он подписал документ.