Трое полицейских из Мьянмы бежали в Индию в поисках убежища

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 марта. /ТАСС/. Трое полицейских из Мьянмы пересекли индийскую границу в северо-восточном штате Мизорам в поисках убежища. Об этом в четверг со ссылкой на полицию сообщает агентство Reuters.
"По их [бежавших полицейских] словам, они получили указания от военных, которые не могли исполнить", - рассказал агентству начальник полиции округа Серчхип, куда прибыли трое мужчин, Стефен Лалринавма.
По данным агентства, на границе между Индией и Мьянмой с момента военного переворота были убиты более 50 человек.