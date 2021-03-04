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Политический кризис в Мьянме

Трое полицейских из Мьянмы бежали в Индию в поисках убежища

По данным агентства Reuters, на границе между странами с момента военного переворота убили более 50 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 марта. /ТАСС/. Трое полицейских из Мьянмы пересекли индийскую границу в северо-восточном штате Мизорам в поисках убежища. Об этом в четверг со ссылкой на полицию сообщает агентство Reuters.

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"По их [бежавших полицейских] словам, они получили указания от военных, которые не могли исполнить", - рассказал агентству начальник полиции округа Серчхип, куда прибыли трое мужчин, Стефен Лалринавма.

По данным агентства, на границе между Индией и Мьянмой с момента военного переворота были убиты более 50 человек.

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МьянмаПолитический кризис в Мьянме
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