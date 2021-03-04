Трое полицейских из Мьянмы бежали в Индию в поисках убежища

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 марта. /ТАСС/. Трое полицейских из Мьянмы пересекли индийскую границу в северо-восточном штате Мизорам в поисках убежища. Об этом в четверг со ссылкой на полицию сообщает агентство Reuters .

Что известно о ситуации в стране

Военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение. Что известно о ситуации в стране

"По их [бежавших полицейских] словам, они получили указания от военных, которые не могли исполнить", - рассказал агентству начальник полиции округа Серчхип, куда прибыли трое мужчин, Стефен Лалринавма.

По данным агентства, на границе между Индией и Мьянмой с момента военного переворота были убиты более 50 человек.