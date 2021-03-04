Экс-президент Армении Кочарян готов участвовать в выборах в случае их проведения

ЕРЕВАН, 4 марта. /ТАСС/. Экс-президент Армении Роберт Кочарян будет участвовать во внеочередных выборах премьер-министра республики, если они состоятся. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ереване.

"Если будут внеочередные выборы, буду участвовать. Я думаю, у меня есть достаточно опыта. <...> Уверен ли я в своей победе? По крайней мере, в выборах еще не проигрывал", - сказал Кочарян.

Однако, по словам Кочаряна, для внеочередных выборов существует только один легальный механизм: премьер-министр Никол Пашинян должен уйти в отставку, затем его фракция должна два раза не выбрать нового премьера. После этого запускается процесс внеочередных выборов.

Кочарян также добавил, что не намерен создавать собственную политическую партию.