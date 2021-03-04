Столтенберг считает, что Крым не стал бы частью России, если бы Украина была в НАТО

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что Крым не стал бы частью России, если бы в 2014 году Украина была членом альянса. С таким утверждением он выступил в четверг в Колледже Европы в Брюгге.

"Мой короткий ответ - этого [воссоединения РФ и Крыма] бы не случилось, потому что цель существования НАТО - защищать каждого союзника. Если атакован один союзник, то действует правило: один за всех и все за одного", - сказал он, отвечая на вопрос студентов о том, случилось бы воссоединение Крыма с РФ, если бы Украина была членом НАТО в 2014 году. Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что задача НАТО - предотвращение конфликтов и сохранение мира.

Говоря о возможном членстве Украины и Грузии в НАТО, генсек отметил, что двери альянса остаются открытыми. "Украине и Грузии необходимо соответствовать стандартам НАТО для этого. Мой главный посыл - им нужно фокусироваться на реформах по модернизации институтов, борьбе с коррупцией. И мы помогаем им в проведении реформ", - добавил он.

В марте 2014 года после государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совфед. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.