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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
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"Евротройка" в Совете управляющих МАГАТЭ решила воздержаться от резолюции по Ирану

По словам источников, "острая конфликтная ситуация в Совете близка к урегулированию"
Штаб-квартира МАГАТЭ EPA-EFE/FLORIAN WIESER
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Штаб-квартира МАГАТЭ
© EPA-EFE/FLORIAN WIESER

ВЕНА, 4 марта. /ТАСС/. Все признаки указывают на то, что страны "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) решили воздержаться от принятия на Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) резолюции с критикой Ирана. Об этом сообщили ТАСС в четверг дипломатические источники в Вене.

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"Острая конфликтная ситуация в Совете управляющих МАГАТЭ близка к урегулированию. Судя по всему, Великобритания, Франция и Германия решили воздержаться от продвижения своего проекта резолюции с критикой Тегерана", - отметили дипломатические источники.

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее сообщал о намерении тройки европейских участников ядерной сделки - Франции, Германии и Великобритании - в пятницу внести на СУ МАГАТЭ резолюцию с требованием от Ирана восстановить инспекции на его атомных объектах в полном объеме.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы Ирана
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