В Минске будут судить участницу протестов, ударившую журналиста гостелеканала

МИНСК, 4 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о хулиганстве в отношении жительницы Минска, обвиняемой в нанесении побоев журналисту одного из белорусских телеканалов, передано в суд. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Генпрокуратуры.

"Прокуратура Фрунзенского района Минска направила в суд уголовное дело о хулиганстве в отношении ранее несудимой 50-летней минчанки, работающей переводчиком. После изучения материалов дела в прокуратуре пришли к выводу об обоснованности обвинения, всестороннем исследовании обстоятельств преступления", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемая 15 ноября прошлого года в районе станции метро "Пушкинская" в Минске "при посторонних лицах дважды с перерывом в полчаса ударила в лицо журналиста телевизионного канала, который в рамках редакционного задания выполнял обязанности по освещению событий в городе". В ведомстве добавили, что обвиняемая признала, что ударила журналиста, но отрицает наличие в ее действиях состава уголовно наказуемого хулиганства. Прокурор оставил без изменения ранее избранную женщине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Прокуратура не называет фамилию обвиняемой. Между тем ранее Белорусская ассоциация журналистов сообщила, что в хулиганстве обвиняют переводчицу Ольгу Калацкую, ударившую журналиста телеканала "Столичное телевидение" Григория Азаренка. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла представитель оппозиции Светлана Тихановская. Она не признала эти результаты и покинула страну. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Немногочисленные локальные акции протеста продолжаются до сих пор.