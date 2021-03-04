Конституционный суд Молдавии запретил перестановки в кабмине, работающем в статусе и.о.

КИШИНЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии не разрешил проводить кадровые перестановки в действующем кабинете министров, члены которого работают в статусе исполняющих обязанности после отставки премьер-министра Иона Кику. Решение огласила в четверг председатель КС Домника Маноле.

"Правительство, срок полномочий которого истек, имеет возможность назначать или предложить к назначению на публичную должность, но не на должность министра", - зачитала решение председатель КС. Она пояснила, что правительство, находящееся в статусе и.о., может назначать на вакантные должности только руководителей второго и третьего уровней - госсекретарей и руководителей департаментов или агентств.

Конституционный суд выступил с этим комментарием в ответ на запрос президента республики Майи Санду, обратившейся за разъяснениями о полномочиях главы государства и правительства в создавшейся ситуации.

После победы на президентских выборах в Молдавии бывшего лидера проевропейской Партии действия и солидарности Санду в республике начался политический кризис. Ее сторонники стали требовать отставки правительства, которое пользовалось поддержкой социалистов, и проведения досрочных парламентских выборов. Под давлением оппозиции в декабре прошлого года отставку ушел премьер-министр Ион Кику.

Молдавия является парламентской республикой, в которой правительство утверждает парламент по представлению президента. На данный момент Санду блокирует утверждение нового кабмина, чтобы спровоцировать досрочные выборы. В связи с этим ее оппоненты обратились в КС, который охарактеризовал действия главы государства как неправомерные.

Сама Санду заявляет, что готова к импичменту, так как уверена, что он не будет поддержан на референдуме. Она настаивает, что после 23 марта истекает срок, отведенный конституцией депутатам на утверждение правительства. После этого Санду планирует инициировать процедуру роспуска законодательного органа. Депутаты с ней не согласны и готовят новое обращение в КС.