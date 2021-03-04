Евросоюз продлил на год санкции против Януковича и его окружения

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Евросоюз продлил на год индивидуальные санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения, при этом исключив из черного списка двух человек. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Совет сегодня принял решение продлить еще на один год, до 6 марта 2022 года, существующие замораживания активов, направленные против семи лиц, признанных ответственными за незаконное присвоение украинских государственных средств или за злоупотребление служебным положением, повлекшее причинение ущерба украинским государственным фондам", - отмечается в нем.

В документе поясняется, что ограничительные меры в отношении одного человека продлены до 6 сентября 2021 года, а два физических лица исключены из списка.