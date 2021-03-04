Байден намерен подписать законопроект об избирательной реформе, если он пройдет в Сенате

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Джо Байден заявил в четверг, что поддерживает законопроект о реформе некоторых положений американской избирательной системы и намерен его подписать, если документ пройдет процедуры в Сенате Конгресса. Палата представителей приняла в среду данную инициативу, в ее поддержку высказались 220 конгрессменов, против проголосовали 210.

"Я жду с нетерпением работы с Конгрессом по усовершенствованию и продвижению этого важного законопроекта. Я также жду с нетерпением [возможности] подписать его, когда он пройдет законодательные процедуры, чтобы мы могли вместе укрепить и восстановить американскую демократию к следующим и всем другим выборам", - говорится в распространенном пресс-службой Белого дома заявлении Байдена.

Как поясняет газета The Hill, законопроект, помимо прочего, обязывает власти штатов предлагать жителям возможность получения бюллетеней по почте, предусматривает досрочное голосование за 15 дней до выборов и выделение дополнительных ресурсов для противостояния внешним угрозам, связанным с выборами. Авторы инициативы также призывают к созданию независимых комиссий для нарезки избирательных округов. Кроме того, день выборов предлагается сделать выходным для федеральных служащих.

Теперь документ предстоит рассмотреть Сенату. Перспективы его прохождения в верхней палате, места в которой сейчас распределены поровну между представителями обеих партий, сомнительны. Телекомпания CNN отмечает, что два года назад Палата представителей уже принимала схожий законопроект, однако контролируемый тогда республиканцами Сенат его так и не одобрил.