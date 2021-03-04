Зеленский подписал закон, позволяющий Витренко возглавить Минэнерго без назначения Радой

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволит и.о. главы Минэнерго Юрию Витренко стать полномочным главой ведомства без формального назначения на должность. Об этом сообщил в четверг офис главы государства.

"[Законом] исключаются ограничения относительно исполнения первым заместителем министра или заместителями министра (если должность министра является вакантной) отдельных полномочий министра", — говорится в сообщении.

Рада приняла в целом указанный закон 23 февраля, после того как он был возвращен в Раду с предложениями президента.

16 февраля парламент Украины уже принимал закон в целом, но в иной редакции. В частности, документ устанавливал дополнительные ограничения при назначении на должности. Кроме того, запрещалось наделять полномочиями министра человека, чью кандидатуру на такую должность ранее отклонила Верховная рада. Однако Зеленский не подписал этот закон, а вернул его в Раду со своими предложениями. Его поправки предполагали отмену ограничений в полномочиях для и.о. глав ведомств.

Ранее парламент страны дважды провалил голосование за назначение Витренко главой Минэнерго.

Витренко родился в Киеве в 1976 году. Закончил Киевский национальный экономический университет. Работал в международной аудиторской компании, спустя пять лет занял должность помощника заместителя главы "Нафтогаза". За время работы там четырежды увольнялся, последний раз ушел в 2020 году с поста исполнительного директора. С периодом работы Витренко в "Нафтогазе" связаны арбитражные суды против "Газпрома", переговоры о транзите российского газа через Украину в ЕС.