WSJ: США рассматривали возможность удара по еще одной цели в Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. США намеревались нанести удар по двум целям в Сирии во время атаки на базы проиранских формирований в ночь на 26 февраля, однако затем решили ограничиться одним объектом. Об этом сообщила в четверг The Wall Street Journal.

Газета не уточняет, какой еще объект должен был стать мишенью для американской бомбардировки. По данным издания, президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил второй удар за полчаса до того, как он должен был быть нанесен, потому что, по данным разведки, там находились женщины и дети.

The Wall Street Journal добавляет еще одну деталь к истории о первой военной операции со ссылкой на свои источники: после удара Белый дом направил Тегерану конфиденциальное послание. Его содержание газета не уточняет.

США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары в районе сирийско-иракской границы по объектам проиранских групп. Пентагон заявил, что это было сделано в ответ на недавние нападения в Ираке на представителей США и коалиции, вместе с которой они проводили операцию против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).