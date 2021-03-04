Девять военных погибли в результате крушения вертолета на востоке Турции

АНКАРА, 4 марта. /ТАСС/. По меньшей мере девять турецких военнослужащих погибли в результате крушения вертолета на востоке Турции. Об этом сообщило в четверг Министерство национальной обороны Турции.

"Принадлежащий нашим сухопутным войскам вертолет типа Cougar вылетел в 13:55 (совпадает с мск - прим. ТАСС) из Бингеля в Татван. Связь с ним была прервана в 14:25. Было установлено, что девять наших военных погибли, еще четверо получили ранения", - отмечается в распространенном коммюнике.

По данным агентства Ihlas, к месту крушения были направлены военные, кареты скорой помощи и спасатели для оказания помощи выжившим.