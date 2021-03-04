Опрос: Медведчук обогнал Порошенко и впервые занял второе место в президентском рейтинге

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук впервые вышел на второе место в рейтинге наиболее предпочтительных кандидатов на пост президента, обойдя экс-главу государства Петра Порошенко. По данным из опубликованного в четверг отчета центра "Социальный мониторинг", лидерство сохраняет действующий президент Владимир Зеленский.

"24,6% населения Украины проголосовали бы за Владимира Зеленского на президентских выборах, если бы они состоялись в ближайшую неделю, 16,3% респондентов отдали бы свой голос за главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука", - говорится в отчете. Экс-президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко поддержали 15,1% опрошенных. За лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко готовы проголосовать 11,1% респондентов, а 5,2% - за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Опрос Киевского международного института социологии, который проходил в конце января, показывал, что Зеленского поддерживали 22,1% респондентов против 27% в декабре 2020 года. Порошенко занимал вторую строчку с 13,7% поддержки, а Медведчук тогда был только пятым.

Вопрос о внешнем управлении

Отвечая на вопрос: "Является ли действующий президент Зеленский полностью независимым в своих решениях и действиях", 43,7% респондентов заявили, что глава государства полностью зависит от воздействия других стран и международных организаций, 40,4% указали на его зависимость только по отдельным вопросам, 8,5% признали Зеленского полностью независимым, еще 7,4% затруднились с ответом.

Социологический опрос проводился центром "Социальный мониторинг" с 19 по 28 февраля методом индивидуального интервью по месту жительства среди 3017 респондентов по всей Украине.

Зеленский избран президентом в 2019 году. В первом туре он набрал 30,2% голосов, а Порошенко, который стал его соперником во втором туре, - 16%. Во втором туре за Зеленского проголосовали 73,2% избирателей, а Порошенко поддержали 24,5% украинцев. Однако с тех пор популярность нового украинского лидера падает.