Кандидат на пост замглавы Пентагона: США сосредоточены на усилении потенциала ВМС Украины

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Новая американская администрация планирует при оказании помощи Киеву в сфере безопасности сконцентрировать внимание прежде всего на укреплении военно-морского потенциала Украины. Об этом сообщил кандидат на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

Он выступил в четверг на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США. Письменные ответы Кола на многочисленные вопросы законодателей были обнародованы к этим слушаниям.

"Если моя кандидатура будет утверждена, я тщательно изучу нынешние усилия министерства [обороны] и требования Украины. Однако приоритетом в краткосрочной перспективе, вероятно, будет оставаться продолжение поддержки оборонительного летального потенциала Украины на море", - говорится в документах.

В них также отмечается, что США "поддерживают прочное стратегическое оборонное партнерство с Украиной".

На днях военное ведомство США объявило о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере $125 млн. В него вошли главным образом два патрульных катера Mark IV. Согласно данным, изложенным Колом, за период с 2014 года Вашингтон оказал Киеву военную помощь на более чем $2 млрд.