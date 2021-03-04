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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Нетаньяху заявил, что Израиль не допустит получения Ираном ядерного оружия

Премьер-министр Израиля надеется, что президент США Джо Байден это понимает

НЬЮ-ЙОРК, 4 марта. /ТАСС/. Израиль сделает все возможное, чтобы не допустить получения Ираном ядерного оружия, и надеется, что президент США Джо Байден это понимает. Об этом заявил в четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Fox News.

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"Мы [с Байденом] знаем друг друга давно, у нас теплые отношения, - сказал он, отвечая на вопрос об отношениях с США при новой администрации. - Я считаю, что Джо Байден - друг Израиля и готов нам помогать. Но я также знаю, что иногда и у лучших друзей и даже у членов семьи могут быть разные взгляды. Самое главное, что Байден понимает, что я никогда не позволю Ирану получить ядерное оружие".

"Я надеюсь, что мы поймем друг друга по всем вопросам, но главное, я надеюсь, что он поймет, что как премьер единственного еврейского государства я не позволю стереть мою страну с лица земли, - продолжил Нетаньяху. - Я сделаю все, чтобы предотвратить получение Ираном ядерного оружия. Пока нам это удавалось".

Байден еще во время избирательной кампании обещал вернуть Соединенные Штаты в ядерную сделку с Ираном. Однако Израиль всегда выступал против этого соглашения, полагая, что оно может дать Тегерану возможность вести работу по созданию ядерных вооружений.

Теги
СШАИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаИзраильНетаньяху, Биньямин
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