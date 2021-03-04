В США заявили, что отношения с Россией достигли низшей точки со времен холодной войны

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Отношения США и России достигли низшей точки со времен окончания холодной войны и могут ухудшиться еще больше. Такое мнение высказал в четверг кандидат на пост заместителя министра обороны США по политическим делам Колин Кол.

"Отношения между Соединенными Штатами и Россией, вероятно, достигли низшей точки со времен окончания холодной войны", - заявил он в письменных ответах на вопросы законодателей к слушаниям в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса США, посвященным рассмотрению его кандидатуры. При этом, по мнению Кола, если Россия не изменит своего поведения в соответствии со взглядами Вашингтона, "эти отношения будут продолжать ухудшаться". Он утверждал, что возвращение Москвы к "приемлемому поведению на международной арене" является "необходимым условием любой устойчивой нормализации отношений между двумя странами".

Выступая на самих слушаниях, Кол выразил мнение о том, что Россия теряет многие свои позиции, в том числе в экономической сфере, и это создает еще большую опасность для Вашингтона. "Россия очень сильно полагается на свои энергетические ресурсы. Есть множество показателей российской экономики, демографии, которые не играют на руку Москве. Некоторые находят в этом утешение, а я на самом деле думаю, что это делает Россия более опасной в краткосрочной перспективе", - убежден он. По его утверждению, Москва в настоящий момент пытается "выжать максимум из той силы, которая у нее осталась".

При этом Кол в письменных ответах на вопросы отметил, что "существует несколько основных сфер, где интересы [Москвы и Вашингтона] могут пересекаться". К ним он отнес "обеспечение стратегической стабильности и снижение до минимума риска непреднамеренной эскалации во всех сферах, которая может привести к военным действиям с использованием неядерных и ядерных вооружений".

Ранее представители американской администрации неоднократно утверждали, что намерены одновременно и сотрудничать с Россией, как в случае с продлением российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, и отвечать на "враждебные действия" Москвы, не стремясь при этом к эскалации напряженности.