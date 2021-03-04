Глава Пентагона заявил о приверженности США укреплению военных возможностей Грузии

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе заявил о приверженности Соединенных Штатов укреплению оборонных возможностей Грузии перед лицом "агрессии со стороны России". Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Пентагона.

Согласно этому заявлению, Остин "вновь подтвердил <...> приверженность Пентагона помощи Грузии в развитии ее оборонных возможностей перед лицом агрессии со стороны России и враждебного влияния".

Бурчуладзе в свою очередь, по данным американской стороны, "выразил благодарность за поддержку со стороны США военной модернизации в Грузии и усилий, направленных на проведение реформ, а также подчеркнул угрозу, которую Россия представляет для безопасности Грузии".