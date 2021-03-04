Reuters: военные Мьянмы после переворота пытались снять $1 млрд со счета страны в США

ТАСС, 4 марта. Военные Мьянмы, которые в начале февраля пришли к власти в стране в результате переворота, пытались перевести со счета в Федеральном резервном банке Нью-Йорка $1 млрд. Как сообщило в четверг со ссылкой на источники агентство Reuters , власти США пресекли перевод средств.

Его пытались осуществить от имени Центрального банка Мьянмы. Система защиты Федеральной резервной системы остановила выполнение операции, а вскоре президент Соединенных Штатов Джо Байден издал указ, позволяющий на неопределенный срок заблокировать транзакцию.

Мьянманские военные объявили 1 февраля о введении чрезвычайного положения сроком на год и смещении руководства страны, включая президента Вин Мьина и государственного советника Аун Сан Су Чжи (как отмечает Рейтер, главу Центробанка тоже сместили). Представители армии объяснили свои действия масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре 2020 года выборах. Военные сформировали новый кабинет министров. Жители республики с начала февраля выходят на протесты, которые жестко пресекаются силами безопасности.

Байден 10 февраля объявил о введении адресных санкций в отношении участников военного переворота в Мьянме, а также о блокировке для них доступа к находящимся в Соединенных Штатах средствам их страны в размере $1 млрд.