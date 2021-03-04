Глава службы безопасности дипмиссий США в Афганистане лишен должности за запись в Facebook

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Руководитель службы безопасности дипломатических представительств США в Афганистане Ник Сабруно освобожден от должности и отправлен на родину за резко критическую по отношению к нынешнему американскому руководству запись в Facebook. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По ее свидетельству, соответствующее решение принял временный поверенный в делах США в Афганистане Росс Уилсон. Он отдал распоряжение о досрочном завершении служебной командировки Сабруно с формулировкой "в связи с утратой доверия". Сабруно уже вернулся в Соединенные Штаты. Он продолжает числиться в штате Службы дипломатической безопасности Госдепартамента США, отмечает CNN.

Согласно изложенным ею сведениям, Сабруно, комментируя поражение предыдущего президента США Дональда Трампа на ноябрьских выборах, назвал случившееся "печальным днем в американской истории". Он также выразил мнение, что выборы были нечестными, и охарактеризовал их победителя Джо Байдена как "престарелого идиота". При этом о Камале Харрис, ставшей вице-президентом США, Сабруно отозвался как о "женщине, выдающей себя за чернокожую, но не являющуюся таковой". Победа Байдена и Харрис стала, по сути, "смертью Америки" в том виде, в каком та существовала до сих пор, утверждал Сабруно.

Как уточнила CNN, цитирующая неназванные источники информации, попытки Сабруно объяснить свою запись в Facebook свободой слова успехом не увенчались. Служебные инструкции запрещают сотрудникам Госдепартамента использовать свои личные аккаунты в социальных сетях для изложения внутриполитических взглядов.