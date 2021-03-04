Депутата Харьковского облсовета исключили из фракции партии Порошенко из-за русского языка

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" исключила из своей фракции в Харьковском областном совете депутата Александра Дорошенко, так как он во время выступления на сессии законодательного собрания использовал русский, а не украинский язык. Об этом сообщила в четверг партийная пресс-служба.

"Сегодня после завершения внеочередной сессии Харьковского облсовета состоялось заседание депутатов фракции "Европейская солидарность", на котором рассматривалась ситуация, связанная с выступлением депутата Александра Дорошенко в сессионном зале на языке государства-агрессора (этим словосочетанием по решению Верховной рады от 2015 года на Украине обозначают Россию) с последующим игнорированием замечаний со стороны депутатского корпуса. По итогам собрания решено исключить депутата из фракции за нарушение закона о языке", - говорится в сообщении, размещенном на странице областного отделения партии в Facebook.

На Украине после государственного переворота в 2014 году идет активная кампания по дерусификации всех сфер жизни. Несмотря на широкое распространение русского языка среди населения страны, его использование жестко ограничено на законодательном уровне, в том числе в СМИ, делопроизводстве, образовании, а с января этого года - в сферах торговли и услуг.