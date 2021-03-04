США приветствовали отказ "евротройки" от резолюции СУ МАГАТЭ по Ирану

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты приветствовали отказ "евротройки" (Великобритания, Франция и Германия) выносить на голосование в Совете управляющих Международного агентства по атомной энергии (СУ МАГАТЭ) свой проект резолюции по Ирану. Об этом заявил в четверг руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

Игра вдолгую. Почему США и Иран не могут вернуться к ядерной сделке

"Гендиректор МАГАТЭ [Рафаэль] Гросси предложил Ирану ответить на беспокоящие [международное сообщество] вопросы в отношении своей ядерной программы. "Евротройка" - при полной поддержке Соединенных Штатов - решила, что лучший способ поддержать [предложенный] процесс МАГАТЭ - это воздержаться от вынесения проекта резолюции на голосование в СУ. Мы довольны результатами заседания СУ МАГАТЭ в отношении Ирана, а также предложения, выдвинутого гендиректором Гросси. Мы поддерживаем [его предложение]", - отметил дипломат.

"Мы будем с большим интересом ждать готовности Ирана участвовать [в переговорах], которые должны привести к ощутимому и конкретному прогрессу по вопросам [ядерной программы Тегерана]", - добавил Прайс.

Он вновь напомнил о "стратегическом предложении" Вашингтона: "Если Иран возобновит полное соблюдение СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по своей ядерной программе), Соединенные Штаты будут готовы сделать то же самое". Представитель внешнеполитического ведомства указал и на "тактическое предложение" США: "Если ЕС выступит с приглашением, Соединенные Штаты будут готовы согласиться на прямые переговоры с Ираном и группой "пять плюс один" (постоянные члены Совета Безопасности ООН и Германия)".

Прайс также отказался подтвердить готовность Вашингтона согласовать шаги, а также возможность встречи по Ирану в ближайшие дни. "Ирану не следует ничего ждать, потому что мы весьма четко заявили, что готовы к конструктивному диалогу. Это наше предложение", - заключил дипломат.

Обстановка вокруг иранской ядерной деятельности обострилась из-за вступления в силу в Иране с 23 февраля закона, который приостановил действие дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с агентством и существенно сократил объем и тип инспекций МАГАТЭ на его ядерных объектах. Иран и МАГАТЭ смогли договориться о временном техническом решении для продолжения мониторинга сроком до трех месяцев, но МАГАТЭ лишилось доступа к камерам на ядерных объектах. В связи с этим тройка европейских участников ядерной сделки - Великобритания, Франция и Германия - намеревалась внести на Совет управляющих МАГАТЭ резолюцию с критикой Ирана и требованием восстановить инспекции в полном объеме, отмечал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.