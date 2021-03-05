AP: республиканцы считают невестку Трампа потенциально сильным кандидатом на пост сенатора

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Республиканцы в Северной Каролине полагают, что супруга сына бывшего президента США Лара Трамп была бы сильным кандидатом в борьбе за пост сенатора от этого штата, она рассматривает возможность баллотироваться на данный пост. Об этом сообщило в четверг агентство Associated Press.

По словам его источников, Лара Трамп, которая является женой Эрика Трампа, "по-прежнему рассматривает возможность претендовать на место в Сенате" Конгресса США от Северной Каролины на промежуточных выборах. Они пройдут в США в 2022 году. В ноябре 2020 года газета Politico сообщила, что Лара Трамп допускает участие в гонке.

"На данный момент, по словам республиканцев, единственное, что можно сказать наверняка, - это то, что Лара Трампа с легкостью победит соперников на первичных выборах в партии", - говорится в публикации. В ней приводятся слова председателя Республиканской партии в Северной Каролине Майкла Уатли. "Если бы Лара приняла участие в гонке, думаю, она сразу же привлекла бы широкое внимание во всем штате", - полагает он.

По сведениям агентства, влиятельный американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина), который считается одним из приближенных бывшего президента США Дональда Трампа, рекомендовал Ларе Трамп принять участие в борьбе за пост сенатора. Вместе с тем в материале отмечается, что "многие в Северной Каролине" сомневаются, что она в итоге примет такое решение.

Как констатирует агентство, Лара Трамп могла бы претендовать на место в сенате, которое занимает сейчас республиканец Ричард Берр. Он ранее заявил, что не намерен переизбираться. Лара Трамп родилась в Северной Каролине. Она участвовала в агитационных кампания в поддержку Дональда Трампа в штате. Она ранее работала продюсером популярного американского телешоу Inside Edition.