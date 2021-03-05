Глава Демпартии из итальянской правящей коалиции заявил об отставке

РИМ, 5 марта. /ТАСС/. Секретарь итальянской Демократической партии, входящей в правящую коалицию, Никола Дзингаретти сообщил, что покидает свой пост. Об этом он написал в четверг в Facebook.

"В ближайшие часы я официально подам заявление об отставке. Национальная ассамблея сделает наиболее подходящий и полезный выбор", - написал он в посте, который начинается со слов: "Мне стыдно, что в Демпартии, в которой я национальный секретарь, говорят только о назначениях в момент, когда страну захлестывает третья волна пандемии".

Заявление Дзингаретти, который одновременно является губернатором столичной области Лацио, оказалось достаточно неожиданным и стало следствием внутренней полемики в партии. Ряд ее видных представителей уже обратились к секретарю с просьбой отозвать свою отставку.

Дзингаретти был избран секретарем в 2019 году. С ним партия, основанная в 2007 году как главная наследница левого политического крыла, должна была получить новый импульс. Демпартия, хотя не побеждала на выборах, находится у власти с 2013 года. Трое ее представителей - Энрико Летта, Маттео Ренци и Паоло Джентилони возглавляли правительства. Дзингаретти стал секретарем Демпартии уже после первой провалившейся попытки создать коалицию с "Движением "5 звезд" (после выборов в 2018 году). Однако при его непосредственном содействии родилось второе правительство во главе с Джузеппе Конте после правительственного кризиса лета 2019 года, когда Демпартия заключила-таки альянс с "Движением".

Демпартия осталась в правящей коалиции после падения кабинета Конте в конце января, поддержав новое правительство Марио Драги. Ее представители вошли в его состав. В новую расширенную коалицию вошел и главный оппонент Демпартии - "Лига". Такой политический компромисс ударил по репутации демократов. Лидер "Лиги" Маттео Сальвини заявил, что надеется, что уход Дзингаретти не скажется на деятельности нового правительства.